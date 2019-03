Premières minutes : Chicago Med - Saison 02 Episode 21 - Sauvez-nous !

Le docteur Rhodes tente de sauver une femme enceinte, atteinte d’une insuffisance cardiaque sévère, et son fœtus de 21 semaines. Il se rend très vite compte qu’il sera difficile de la soigner sans sacrifier son bébé. Celle-ci refuse catégoriquement en lui expliquant que seul l’enfant qu’elle porte pourrait sauver sa fille atteinte d’une leucémie en stade terminal car il est compatible pour les greffes dont elle a besoin. Noah tente d’impressionner le docteur Stohl afin de décrocher son internat. Natalie commet une erreur de diagnostic avec un patient qui décède malgré les tentatives de réanimation. Nina se fait une joie de lui monter le rapport d’autopsie en personne, ce qui diffère du protocole habituel. Will comprend alors qu’elle est jalouse de sa relation avec elle et tente de la rassurer. Il a ensuite une conversation avec Natalie pour clarifier les choses, mais celle-ci lui fait comprendre à demi-mots que Nina a peut-être des raisons de s’inquiéter.