Chicago PD : que fait Marina Squerciati enceinte pour se détendre ?

Pendant de longues semaines de tournage, Marina Squerciati et les équipes techniques de Chicago PD ont dû recourir à divers subterfuges afin de dissimuler son baby bump de femme enceinte. Tout y est passé : blouses extra-larges, vêtements amples, piles de dossiers que l’on porte bien devant le bump… L’actrice a réussi à merveille à dissimuler ses rondeurs de grossesse. Il est cependant arrivé un moment où il a bien fallu penser à partir en congé maternité.

Depuis une semaine, Marina Squerciati n’est donc plus tous les jours sur le tournage de Chicago PD. Pour autant, la jeune femme compte bien profiter de ces dernier mois de grossesse et multiplie les activités reposantes et cool. Elle a d’ailleurs entamé son congé maternité avec une journée bien-être et quelque cours de yoga prénatal. Sur Instagram, l’actrice a partagé une photo de sa séance. On peut la voir prendre la pose de l’arbre, un asana bien connu des yogis. "Premier jour de congé mat’, on s’y met !", écrit l’actrice en légende avant d’ajouter que malgré sa pose et sa mine sereine cet exercice "est bien plus dur à réaliser qu’il n’y paraît".

Et ce n’est pas tout. Marina Squerciati semble vouloir profiter de ces instants de congés pour passer du temps avec ses copines et collègues de travail mais en dehors des plateaux. Ainsi, l’actrice a posté une photo sur son compte Instagram d’un workshop d’arrangement floral auquel elle a participé avec Sophia Bush, sa complice dans <em>Chicago PD</em>, mais aussi en compagnie de Torrey DeVitto, qui tient l’un des rôles principaux de Chicago Med.













Saturday morning, flower arranging class? Yes, please! @flowersfordreams 💐 #flowers #bouquetstoart #25percenttocharity #funtimes #squad Une publication partagée par Marina Squerciati (@marinasqu) le 8 Avril 2017 à 11h13 PDT

