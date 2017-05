Chicago PD : Sophia Bush et Marina Squerciati se lancent dans l’improvisation théâtrale

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Sophia Bush et Marina Squerciati sont des actrices aguerries. Tournant au moins huit mois de l’année dans la série Chicago PD, les deux jeunes femmes sont habituées à apprendre leur texte et à jouer la comédie devant des caméras. Ce qui ne les empêche pas de s’essayer à d’autres facettes du métier d’actrice comme le théâtre. Et encore mieux, l’improvisation théâtrale. En gros, un acteur ou une actrice, seule ou accompagnée doit réaliser un mini-spectacle à partir d’un seul mot ou un seul thème. Le but étant d’exploiter sa créativité et son imagination du mieux que l’on peut tout en offrant un semblant de cohérence. Un sacré challenge donc pour Sophia Bush et Marina Squerciati.



De passage sur le plateau de l’émission de l’Américain Seth Meyers le 10 mai dernier, Sophia Bush, aka la détective Erin Lindsay dans la série Chicago PD, est ainsi revenue sur cette expérience très étranger de l’improvisation théâtrale. "Oui c’était mon tout premier show improvisé", a-t-elle confié, songeuse. "Avec l’équipe nous allons souvent voir des impros à Chicago, et un jour ils nous ont demandé si on voulait monter sur scène avec eux", a ainsi raconté l’actrice. "Marina était encore très enceinte, en congé maternité et surtout elle s’ennuyait à mourir. Et donc elle a répondu du tac au tac : ‘ok on y va !’ Et je lui ai dit : ‘mais comment tu comptes faire de l’impro alors que t’es enceinte jusqu’aux yeux !?’", a poursuivi l’actrice. Mais au vu de la volonté de sa copine, Sophia Bush a donc elle aussi décidé de monter sur scène.

"Je n’avais jamais pris de cours d’impro théâtrale de ma vie. Je connais juste la règle du ‘oui, et ?’, et c’est tout !", a avoué Sophia Bush à Seth Meyers, un habitué du genre. "Je suis montée sur scène, et j’ai cru que j’allais vomir tellement j’étais terrifiée !", s’est souvenue l’actrice. Pour leur premier "improv’show" comme on dit outre-Atlantique, Marina Squerciati et Sophia Bush ont ainsi incarné des criminelles en prison, discutant de leurs différents faits d’armes. "C’était effrayant, mais on s’est lancé et on s’est pas mal amusé !".

