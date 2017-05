Chicago PD : Sophia Bush est-elle la meilleure boss du monde ?

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Sophia Bush apparaît souvent comme une femme particulièrement généreuse. Sur son compte Instagram, il n’est pas rare de trouver des mantras, des conseils de vie, et aussi et surtout des marques d’amour et d’amitié. La jeune femme semble particulièrement admirative des personnes de son entourage dont la générosité est connue de tous et qui donnent sans rien attendre en retour. Et elle essaie de suivre le même chemin vertueux. Au point que certains de ses employés ont eu la chance de découvrir à quel point leur boss peut être vraiment très cool…

Alors qu’elle était de passage sur le plateau de l’émission de l’animateur Seth Meyers, Sophia Bush en est venue à parler baseball. Pour les besoins de la série Chicago PD, la jeune femme vit à Chicago la plupart du temps, lorsqu’elle est en tournage. Et comme tout résident, et surtout de nombreux natifs de Chicago, elle en est venue à être fan de l’équipe de baseball de la ville, les Cubs. Et en période de World Series, la dernière compétition de l’année en baseball et la plus importante, les billets s’arrachent vite et à prix d’or. Sophia Bush le sait bien puisque, comme elle l’a raconté à Seth Meyers, son fidèle chauffeur qui la conduit partout lorsqu’elle est à Chicago, est un grand fan des Cubs et il n’arrive jamais à obtenir des billets. "Cela fait des années qu’il rêve de les voir pour cette épreuve et je me suis dit que ce serait quand même bien que j’arrive à obtenir des billets", a-t-elle ainsi raconté sur le plateau de l’émission de l’animateur.

Sophia, fan des surprises

"J’ai dit à tout le monde, ‘bon je vous donne mon premier enfant si vous arrivez à m’avoir des places’. Et au final, j’ai réussi", a –t-elle poursuivi. "Du coup, je suis allée voir mon chauffeur, et il est vraiment cool, il prend vraiment soin de moi, et je lui ai dit, l’air de rien : ‘bon, c’est dommage quand même le match approche on fait quoi ?’". L’homme lui a alors répondu qu’il regarderait probablement le match chez lui, mais a tout de même été intrigué : "Tu veux faire quoi ? Aller dans un bar pour le regarder ?", a-t-il alors demandé à l’actrice. Et c’est là que Sophia Bush a lâché le morceau. "Ben oui ce serait cool, ou encore mieux on pourrait voir le match depuis le 9ème gradin dans la tribune, mais bon je dis ça comme ça…", lui a-t-elle en effet annoncé. Selon les dires de l’actrice, l’homme est resté bouche bée, ne croyant pas que sa patronne ait réussi à obtenir des places pour un match auquel il rêvait d’assister. "Il n’arrivait pas à parler, il disait juste : ‘non mais ce n’est pas possible, je ne peux pas y aller…’ Je lui ai répondu que s’il ne voulait pas y aller avec moi, ce n’était pas grave je lui donnais les billets et il emmenait qui il voulait !", a fini de raconter la comédienne en riant. Qui dit mieux ?

VIDEO. Mercredi, April prend la place de Meredith à la tête du service de chirurgie, à la grande surprise de toute l'équipe !