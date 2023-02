Chicago Police Department revient ce soir avec deux nouvelles enquêtes

Ce soir, TF1 vous donne rendez-vous pour deux nouveaux épisodes inédits de la saison 2... Au programme : du sang, de l'action et des règlements de compte.

Chicago Police Department, la série américaine créée par Dick Wolf et Matt Olmstead revient pour une deuxième saison inédite ! Après près d’un an d’absence, les officiers de police du district 21 de Chicago font leur grand retour sur TF1, en deuxième partie de soirée pour de nouvelles aventures. Cette semaine encore, Voight et le reste de la Brigade des Renseignements poursuivront l'enquête dans l'espoir de découvrir l'identité de l'assassin. Dans un même temps, Olinsky tentera de raisonner Oskar Bembenek afin de mettre fin à ce cauchemar. De nouvelles altercations se feront ressentir entre Platt et Nadia. Parviendront-elles à trouver un terrain d'entente ? Vous le découvrirez ce soir en regardant l'épisode 3 de Chicago Police Department diffusée ce soir dès 22h40 sur TF1.



Vous avez ensuite rendez-vous à 23h30 pour découvrir l'épisode 4 de la série. Après s'être débarrassée de le menace qui plane sur Jay Halstead lors des précédents épisodes, la brigade des Renseignement se verra assignée une nouvelle affaire. Tandis qu'ils essayeront de retrouver la trace d'une jeune fille de 16 ans disparue, fille de politicien, un nouvel indice les conduira vers un nouveau mystère. Jusqu'où cette nouvelle affaire de disparition les mènera-t-elle ?

Rendez-vous ce soir à 22h40 pour découvrir deux épisodes inédites de Chicago Police Department.