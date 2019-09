Chicago Police Department - S05 E12 - En otage

Un vendredi soir, Atwater disparaît. Ses collègues découvrent qu'il est retenu prisonnier en même temps qu'un certain Joe Baker, ancien dealer. Une vidéo des otages a été postée sur les réseaux sociaux. Voight et son équipe tentent de découvrir le lien entre Atwater et Joe Baker. Il s'avère que Kevin a tué le fils de Joe Baker il y a cinq ans, au cours d'une opération de police. Le jeune garçon était recherché pour avoir braqué une supérette et tué le caissier.