Chicago Police Department - S05 E13 - Racket

Marco, propriétaire d'une boutique de prêt sur gage et viel ami d'Antonio, se fait sauvagement assassiner à coups de machettes, dans sa boutique. La veille, il avait eu la visite d'un jeune, porteur d'un message. Soit il payait pour sa protection, soit un malheur allait lui arriver. Sur les murs de la boutique, trois mots sont écrits en lettres de sang et en espagnol : tuer, terroriser, contrôler. Marcella Gomez, lieutenant venue du Salvador observer les méthodes policières de ses collègues, décide d'aider l'unité de Voight à arrêter les auteurs des extorsions de fonds des commerçants et des meurtres sauvages des récalcitrants.