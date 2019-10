Chicago Police Department - S05 E15 - Les amazones

Atwater apprend que le chef des Corner Kings, Jorge Pena, doit encadrer la journée d'initiation de deux jeunes recrues. Craignant le pire, Voight envoie l'unité à leur recherche pour les empêcher d'agir. Ils arrivent malheureusement trop tard et trouvent le corps d'une jeune fille qu'ils ont violée et battue à mort. Ils découvrent rapidement que sa meilleure amie, Tina, était aussi sur le lieux, mais elle a réussi à s'échapper. Peu après, les deux coupables sont retrouvés morts et castrés.