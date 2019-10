Chicago Police Department - S05 E18 - Le poids du passé

Lors d'une intervention visant à démanteler un trafic de drogue, Upton rencontre Scott Jansen, l'un de ses contacts à l'époque où elle était infiltrée dans le réseau d'un certain Ron Booth. Elle convainc Voight de la laisser reprendre son ancienne couverture sous l'identité de Kelly pour l'arrêter. Au fur et à mesure de l'enquête, Halstead s'inquiète pour elle car il apprend qu'à l'époque, Booth l'a frappée et essayé de la violer. Il a aussi tué et fait disparaître son coéquipier.