Chicago Police Department - S05 E20 - Instinct de protection

Par loyauté envers Voight, so ex-coéquipier et ami Olinsky se résigne à devoir être accusé si des poursuites orchestrées par Woods sont entamées dans l'affaire du meurtre de Bingham. Il sait que c'est le seul moyen de sauver Voight. Hannah, une jeune fille âgée de 18 ans, ancienne protégée de la femme de Voight, vient demander son aide. Voight va lui parler, mais Hannah se sauve. Quelques minutes plus tard, elle est enlevée par deux hommes qu'elle semble connaître. En cherchant le véhicule, Voight et Ruzek tombent en plein braquage d'une banque. Les deux malfaiteurs s'enfuient à bord du même véhicule. Le mode opératoire indique clairement que les deux braqueurs sont des amateurs. Plus tard, un bureau de change est attaqué. Outre les deux malfaiteurs, on reconnaît Hannah, cagoulée et armée d'un fusil d'assaut...