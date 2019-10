Atwater, associé à Wes, le chef d'un gang, et ses acolytes sont censés acheter des carabines militaires à Halstead, associé à Dexter, et son cousin Nate. Cette transaction est étroitement surveillée par Voight et son unité qui espèrent bien retirer de la rue ces armes très dangereuses. Mais la première réunion tourne mal. Atwater convainc Wes de traiter avec Dexter, malgré l'attitude de Nate.