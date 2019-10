Chicago Police Department - S05 E22 - La traque

Alvin Olinsky décède après avoir été poignardé en prison. Voight décide que la priorité de l'équipe sera de retrouver le coupable. Les policiers découvrent que le meurtre d'Alvin a été commandité par un homme appartenant à un cartel. Son fils est mort en prison et l'homme a décidé de se venger en tuant un policier derrière les barreaux. Voight accule l'homme sur le toit d'un entrepôt et, pensant être sans témoin, l'abat froidement. C'était sans compter sur deux ouvriers se trouvant non loin...