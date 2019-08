Chicago Police Department - S05 E08 - Question de pouvoir

Voight a été invité par le député Graynor à une réception. L’homme politique veut montrer qu’il soutient publiquement les forces de police de la ville de Chicago. Le lendemain, Voight est appelé dans un hôtel pour constater le meurtre d’une très jeune femme. Il se retrouve alors nez-à-nez avec le député Graynor, qui ignore comment cette jeune femme s’est retrouvée dans sa chambre, et dans quelles circonstances elle est morte. Voight mène son enquête afin de déterminer si Graynor est coupable... Kim parle de cette affaire à Matt, son nouveau petit ami, qui travaille comme procureur fédéral. Mais elle se rend rapidement compte que police de Chicago et administration fédérale ne travaillent pas de concert. Kim va devoir rapidement faire un choix entre son petit ami et son équipe...