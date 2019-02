Chicago Police Department - Saison 02 Episode 6 - Deux flics en prison

Maya, une petite fille âgée de 10 ans, est abattue en pleine rue. Ele devait témoigner dans une affaire de cambriolage contre James Grant, un jeune joueur de basket prometteur en passe de devenir professionnel. Il devient le suspect numéro un, mais il a un alibi en béton. En effet, il disputait un match dans une autre ville au moment du meurtre. Voight et son équipe découvrent que son oncle est un dangereux criminel, Devon Tucker, ancien membre d’un gang et qu’il est incarcéré dans une prison de haute sécurité pour trafic d’armes. Ayant accepté de négocier avec les fédéraux pour les aider à démanteler son ancien réseau, un de leurs agents spéciaux interdit à Voight d’interroger Tucker de peur de tout faire annuler. La seule solution pour l’approcher est d’envoyer Atwater et Ruzek en infiltration dans la prison en tant que détenus.