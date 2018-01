Chicago Police Department - Saison 03 Episode 04 - Une affaire personnelle

Après l’explosion de la bombe placée dans la voiture de Voight qui a failli coûter la vie à son fils, sa belle-fille et son petit-fils, le chef du service renseignement est plus que jamais déterminé à trouver le coupable. Quelques heures plus tard, un policier à la retraite qui avait fait équipe avec Voight et Olinsky, décède dans l’explosion de sa voiture. Le doute n’est plus permis : les soupçons se portent sur James Beckett, un meurtrier arrêté par Voight il y a quinze ans, récemment libéré. Clairement, l’ancien détenu cherche à se venger. Voight et Olinsky vont voir Schultz, un de leurs anciens collègues pour le prévenir du danger. Lindsay et Halstead rendent visite à l’avocat de Beckett pour tenter de localiser Beckett.