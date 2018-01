Chicago Police Department - Saison 03 Episode 05 - Arrangement douteux

Renseigné par l’un de ses indicateurs sur un casse à venir, Ruzek se retrouve à boire des verres dans un bar de nuit avec un dénommé Frank. L’homme cherche un chauffeur, mais se montre peu bavard. Tout à coup, il demande à Ruzek les clefs de sa voiture et il fait monter le policier sur le siège passager. Ruzek se retrouve embarqué malgré lui, sans avoir prévenu sa hiérarchie qu’il travaillait sur le terrain. Frank fonce dans la vitrine d’un restaurant. Sonné, Ruzek comprend qu’il est au milieu d’un cambriolage. Frank tire sur un homme masqué puis, sur une femme ligotée. Ruzek tire sur un deuxième homme cagoulé. A la poursuite de Frank, ce dernier s’engouffre dans une voiture et s’enfuit. Au petit matin, la police est sur les lieux. La propriétaire du restaurant a été tuée, ainsi que deux malfaiteurs. Les choses se présentent mal pour Ruzek, qui est intervenu alors qu’il n’était officiellement pas en service. Voight et son équipe prennent les choses en main.