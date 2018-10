Chicago Police Department - Saison 03 Episode 16 - A la place d'un autre

Noah Johnson, 6 ans, est retrouvé mort près d’un terrain de jeu. Il a été exécuté de trois balles tirées à bout portant. Son père, Brian, fait partie d’un gang, les Westside Posses, et la mère du petit l’accuse publiquement d’être, en partie, responsable de ce qui est arrivé. L’équipe de Voight, choquée par le meurtre, se donne pour objectif de trouver l’assassin au plus vite. Un tel crime ne peur rester impuni. Mais les indices sont rares et l’enquête piétine. Des représailles ont lieu à l’encontre d’un certain Jesse Kemp. Lindsay et Halstead se rendent chez lui et y rencontre sa mère et sa cousine Chelsea.