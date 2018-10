Chicago Police Department - Saison 03 Episode 17 - Le prix d'un ami

Comme chaque semaine, Halstead s’apprête à effectuer un transport de fonds en espèces de 263 000 dollars pour le compte de Brianna. Mais sur l’itinéraire, la voiture de Jay et de Terry est stoppée par une voiture en flammes qui tombe du pont juste devant leur véhicule. Puis, elle est attaquée par des hommes armés. L'’un d’eux touche Terry, qui décède quelques heures plus tard à l’hôpital. Jay est effondré, mais il a vu le tueur et tient à s’occuper de l’enquête. Sur le lieu du crime, un pistolet de calibre 40 a été abandonné par les assaillants.