Chicago Police Department - Saison 03 Episode 19 - La famille rêvée

Burgess sent qu’il se passe quelque chose entre Roman et elle. Cette dernière se confie à Lindsay. Toutes les deux interviennent sur une agression qui vient juste d’avoir lieu dans la rue : une jeune femme en sous-vêtements a poignardé un homme qui est reparti à bord de sa voiture. L'assaillante a pris la fuite et s’est cachée dans le sous-sol d’un immeuble. Burgess et Lindsay la retrouvent, terrorisée. Elle s’appelle Ruby et prétend avoir été enlevée et séquestrée depuis deux mois. Elle explique que son ravisseur la violait tous les soirs et essayait de lui faire perdre tous ses repères. Ruby a été kidnappée dans une salle de billard fréquentée par des adolescents perdus et où la prostitution est légion.