Chicago Police Department - Saison 03 Episode 2 - Hanté par le passé

Lindsay se soumet aux règles de Hank et est heureuse reprendre le travail. Il lui pose un dernier ultimatum : couper les ponts avec sa mère. Elle accepte, consciente que Bunny a une mauvaise influence sur elle. Elle va donc la trouver pour le lui annoncer ce qui rend celle-ci folle de rage. Pour se venger de Voight, elle le dénonce pour faux témoignage auprès des autorités. Au cours d’une intervention, Burgess et Roman découvrent le corps d’un petit garçon dans un réfrigérateur au fond d’une cour. Il s’agit de Jeremy Dolan, dont la disparition avait été signalée quelques jours plus tôt du quartier de Rogers Park.