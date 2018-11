Chicago Police Department - Saison 03 Episode 20 - Un bébé abandonné

Voight trouve un bébé en hypothermie dans un sac de sport au bord d’un lac. Contre toute attente, la petite fille n’est pas morte et s’accroche. Des analyses de sang révèlent qu’elle est atteinte de drépanocytose ce qui leur permet de retrouver la trace de son père, un tout jeune homme qui n’était au courant de rien. Il finit par se souvenir, non sans peine, d’une jeune fille avec qui il a couché 9 mois plus tôt. Il s’agit de Tana Meyer, jeune fille issue d’une famille aisée très importante de la communauté juive. Sa mère Deborah nie tout en bloc et fait tout de suite mauvaise impression à Lindsay, le père de Tana la rejoint plus tard pour lui avouer que sa fille a bien accouché mais qu’ils ont tout de suite confié le bébé à leur femme de ménage, Mariella, qui poursuit par ailleurs des études pour devenir sage-femme afin qu’elle le fasse adopter par une certaine famille Flynn. Ces derniers affirment qu’elle ne leur a jamais amenée la petite fille.