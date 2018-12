Chicago Police Department - Saison 03 Episode 21 - Au-dessus des lois

Roman et Burgess patrouillent dans leur voiture, de nuit. Lors d’une pause, quelqu’un s’approche et tire sur la voiture. Roman est blessé et Burgess poursuit le malfaiteur. Elle le perd de vue à l’angle d’une rue puis le retrouve et lui tire dessus, l’homme refusant de s’arrêter. Gravement blessé, Roman est pris en charge à l’hôpital, en même temps que le tireur, Michael Ellis, un jeune homme de dix-sept ans qui clame son innocence. Burgess, elle, est convaincue qu’il s’agit bien du tireur.