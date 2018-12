Chicago Police Department - Saison 03 Episode 23 - Au fond du trou

Hank Voight fête en famille le premier anniversaire de son petit-fils. Il est fier de voir que son fils, Justin, s’est stabilisé et mène une vie de famille sage et rangée. Mais il ne peut s’empêcher d’interroger Justin sur une visite qu’il aurait faite à Chicago quelques semaines auparavant, sans succès. Ce soir-là, une jeune mère est retrouvée morte dans le coffre d’une voiture abandonnée. Ses pieds et ses mains ont été attachés avec du fil barbelé et sa gorge a été tranchée. Il s’agit de Melissa Wilds, dont le mari soldat est mort lors d’un entraînement militaire un an plus tôt. Voight se voit offrir une promotion qu’il analyse immédiatement comme une volonté de sa hiérarchie de le soustraire à la rue, ses supérieurs n’appréciant pas ses méthodes "proactives". En analysant l’historique des appels passés par la victime, les policiers découvrent que Justin et elle se connaissaient et s’étaient souvent appelé au cours du dernier mois.