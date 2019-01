Chicago Police Department - Saison 04 Episode 1 - Continuer à vivre

Après le décès de Justin dans d’affreuses circonstances, Voight reprend le travail. Mais il est surveillé de près par le commandant Crowley, qui le soupçonne de s’être fait justice lui-même en tuant et en enterrant le meurtrier présumé de Justin au pied des anciens silos à grain de Chicago. Elle fait pression sur Lindsay, qu’elle sait avoir été à ses côtés le soir du meurtre pour l’avoir géolocalisée aux silos en compagnie de Voight. Lindsay marche sur des œufs. Elle sait que Voight s’est mis dans l’illégalité et cela fait d’elle une complice. Elle hésite entre le dénoncer à Crowley et ne rien dire pour le protéger. Se sentant redevable du fait que Voight l’ait sortie de la rue lorsqu’elle avait quinze ans, elle décide de ne rien dire. Olive ne supporte plus de vivre dans le souvenir perpétuel de Justin et part emménager chez sa sœur avec le petit Daniel, au grand dam de Voight qui n’a plus de famille. Il ne lui reste plus que Lindsay. Halstead demande à Lindsay si elle veut bien qu’ils habitent ensemble. Elle hésite. Un jeune homme est retrouvé carbonisé dans une voiture qui a été volontairement incendiée.