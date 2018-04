Chicago Police Department - Saison 04 Episode 12 - Demande d'asile

Zoey Sims, une jeune joggeuse, est retrouvée morte, violée et étranglée à Washington Park. Voight et son équipe sont immédiatement appelés sur les lieux et ils découvrent une bouteille de vodka près du cadavre encore chaud de la victime. Deux témoins ont vu deux jeunes s'enfuir dans les bois, près de la scène de crime. L'un d'eux avait une bouteille d'alcool à la main. Les deux garçons sont repérés et une poursuite s'engage, mais ils se réfugient dans une église. Le père MC Sorely, prêtre de la paroisse, empêche la police d'entrer en invoquant le droit d'asile demandé par ces jeunes orphelins.