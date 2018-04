L'unité des renseignements enquête sur l'explosion d'une maison ayant fait deux victimes : une personne non identifiable au vu de ses brûlures et un jeune homme très grièvement brûlé qui ne survivra pas à ses blessures. Les enquêteurs pensent d'abord que la victime est l'ancien locataire de la maison car il mesure la même taille, 1,90m, et il est injoignable depuis plusieurs heures.