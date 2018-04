Chicago Police Department - Saison 04 Episode 15 - La vengeance d'un père

Après avoir terminé sa mission d'infiltration, Ruzek pense récupérer son poste au sein des renseignements. Mais c'est désormais Rixton qui occupe son bureau. Olinsky se fait passer pour un tueur à gages auprès d'un homme qui veut venger le meurtre de sa fille, resté impuni. Donald Clark est convaincu que le suspect qui a finalement été innocenté par la brigade criminelle est réellement le meurtrier de sa fille. Mais l'unité de Voight enquête et découvre que la réalité est plus complexe. Entre-temps, Olinsky éprouve beaucoup d'empathie avec le père de la jeune fille et tente de lui éviter l'inculpation pour avoir sollicité un meurtre.