Chicago Police Department - Saison 04 Episode 17 - Quand le passé ressurgit

Un randonneur indique à la police avoir rencontré une jeune fille, Juliana, blessée et en fuite dans les bois. L'équipe de Voight la retrouve, enchaînée dans un conteneur, près d'une cabane. Un certain Austin l'a attirée par une annonce proposant d'entretenir une cabane, qu'il aurait achetée à un couple, Darren Crane, ancien routier décédé l'année précédente, et sa femme, Géraldine. Devant la petite construction, deux corps sont retrouvés...