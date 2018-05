Chicago Police Department - Saison 04 Episode 18 - Secret de famille

Un vidéaste que les policiers connaissent bien pour l'avoir croisé régulièrement sur des scènes de crimes, est retrouvé mort dans sa voiture, une balle en pleine tête. Chez lui, on retrouve une vidéo sans bande sonore montrant la fille d'un investisseur richissime en pleine dispute avec un homme non identifié. L'équipe de Voight découvre que la jeune fille a été violée par son père lorsqu'elle était enfant et elle a été rejetée sa famille. Perdue, cette dernière a rencontré le vidéaste aux Alcooliques anonymes.