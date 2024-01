Chirurgie mortelle : l'histoire vraie de Martin MacNeill - Partie 2

Ce film est inspiré de la véritable histoire Martin MacNeill et de sa famille. Installé dans l'Utah avec son épouse et leurs cinq enfants, dont quatre filles adoptées, Martin Mac Neill était un notable réputé de la ville, médecin reconnu et respecté. En 2007, son épouse Michele MacNeill meurt brutalement dans des circonstances floues, suite à un lifting. Très rapidement, MacNeill installe dans la maison familiale une femme nommée Gypsy, qu'il présente comme une nounou. Il faudra des années à Alexis MacNeill, sa fille, pour prouver l'immense réseau de mensonges sur lequel son père avait construit toute sa vie et réussir à le faire condamner pour le meurtre de son épouse.