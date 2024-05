Chloé, 18 ans, disparue

Joanna et Tyler Kennedy mènent une vie heureuse avec leur fille Chloe. Un jour, l’adolescente disparaît. Sa mère est folle d’inquiétude car la famille a vécu un traumatisme : Chloe a été enlevée, alors qu’elle avait 3 ans, par une femme qui vient justement de purger sa peine et qui sort de prison, au moment où Chloe disparaît. Avec l’aide de Mandy, leur voisine et amie, et son fils Kyle, les parents Kennedy vont remuer ciel et terre pour retrouver leur fille…