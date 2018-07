C'est bien beau de passer ses vacances à la plage, mais quand Papa ramène de la pèche une pauvre sardine et une demi crevette, Adèle et Marvin décident de prendre le déjeuner de midi en main ! ... Et pour ramener des trucs un peu impressionnants, quoi de mieux que d'aller plonger 20000 lieues sous les mers en compagnie de Jules Verne ? ..