Est-ce que vous savez combien mesure une pyramide ? Rendez-vous en -546 avec le Pharaon Amasis et Pythagore ! Un combat de gladiateurs ? Alors suit Adèle et Marvin en -73 pour rencontrer Spartacus ! Des tresses aussi belles que celles de Vercingétorix ? Une énième dispute entre César et Cléopâtre? Bienvenue à l'époque de l'antiquité.