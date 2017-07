Rhholalala, « les Misérables », ça fait au moins 12.000 pages, et le contrôle, c’est pour demain ! Décrétant qu’ils auront plus vite fait d’aller voir Victor Hugo pour qu’il leur raconte directement la fin, Adèle et Marvin se téléportent … en plein milieu de l’arrestation du célèbre écrivain, recherché pour opposition à l’empereur !