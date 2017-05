Rien ne va plus entre le frère et la sœur qui partagent la même chambre : pas moyen d’avoir un peu d’intimité ! Et c’est pas le pauvre mur de BD qu’ils tentent de monter entre eux qui va changer les choses. Adèle et Marvin décident donc d’aller demander aux ouvriers de la muraille de Chine le secret de fabrication de leur mur.