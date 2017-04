Alors qu'Adèle et Marvin s'étaient promis de ne plus jamais toucher au Chronophone, ils sont chacun craqué de leur coté ... et ils se sont mis dans une sacrée panade ! Adèle a perdu Victor, leur pire ennemi de la classe, dans le passé, et celui ci, ayant pris la place de Napoléon, est en train de façonner l'Histoire à son image !!!