Chuggington, embarquement pour l’aventure….

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TF1 |

Toujours aussi enthousiaste, le trio continue son apprentissage pour gagner en confiance et devenir des locomotives indépendantes.

Chuggington, c’est l’histoire amusante de trois apprentis trains, Bruno, Wilson et Koko. Les trois compagnons vivent ensemble de merveilleuses aventures plus extraordinaires les unes que les autres… Avec l’aide de Vee, le gentil chef de gare et de Dunbar la locomotive d’aiguillage, le trio invite les enfants à le suivre dans son quotidien à grande vitesse !





Chuggington est une petite ville fictive dans laquelle évoluent les jeunes trains. Leur quotidien : apprendre à gérer l’embarquement, accueillir les passagers, respecter les horaires, changer de voies, se repérer en excursion hors de la ville. A Chuggington, les locomotives sont extraordinaires, elles parlent et n’ont pas besoin de conducteurs.

Avec cette série animée, les jeunes téléspectateurs découvrent les valeurs de l’amitié, de la vérité, de l’écoute, de l’opiniâtreté, de la persévérance. Un vrai apprentissage de la vie dans la bonne humeur !





BRUNO



Sincère et sensible, ce solide train électrique n’est pas toujours conscient ni de sa force, ni de sa taille.

WILSON, personnage principal



Multifonctions, volontaire et un peu tête en l’air, cette locomotive déborde d’enthousiasme pour accomplir ses missions ! Cet entrain lui fait parfois commettre quelques erreurs…

KOKO



Très rapide et aventurière, cette locomotive taquine adore défier Wilson et Brewster.