Nouvelle saison de Chuggington, le 10 Janvier sur TFOU

Nouvelle saison de Chuggington : en avant les locos, le 10 Janvier sur TFOU !

Pleins d’entrain et de détermination, les jeunes stagiaires Wilson, Bruno et Koko, continuent leur studieux apprentissage. Ils relèvent des défis toujours plus excitants et s’améliorent de jour en jour, sous l’œil vigilant des locos expérimentées. Ils s’en donnent à cœur joie sur les rails !

Cette 6è saison est l’occasion pour eux de faire de belles rencontres. La loco à grue Rosa, venue de la lointaine San Locomota, leur apporte une ouverture sur le monde et de nouvelles manières de travailler. Quant à la facétieuse Thaïs, elle a beau être jeune et inexpérimentée, elle est déjà très forte et volontaire !

Leurs nouvelles missions emmènent tous nos amis aux quatre coins de Chuggington, où ils apportent leur aide à tous et réalisent des prouesses !

C’est parti pour de nouvelles aventures tchoutchoustics !