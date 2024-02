Chuggington - Avec un peu d'imagination

Thaïs s'ennuie au travail. Charger des conteneurs sur un cargo ne l'enthousiasme pas. Elle part voir ce que font ses amis et découvre qu'eux non plus n'ont pas des missions passionnantes. Mais qu'avec un peu d'imagination, le travail le plus rébarbatif peut devenir amusant.