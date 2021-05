Chuggington - Bloqués dans la neige

Il neige à Chuggington. Wilson et Bruno se proposent d'aller déblayer les rails et de récupérer un conteneur bloqué à cause des intempéries. Malheureusement, ils se retrouvent coincés au coeur d'une tempête de neige. Ils se refugient dans un tunnel, mais très vite, ils sont pris au piège et ne peuvent plus en sortir. En alliant leurs forces, ils vont parvenir à retrouver la liberté et à récupérer le mystérieux conteneur...