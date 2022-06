Chuggington - La médaille de l'amitié

La maire de Chuggington décerne la médaille du zèle à Koko, qui a une fois de plus brillé par son dévouement et sa rapidité. Wilson est un peu envieux, il essaie la décoration en cachette et décide de se promener un peu avec. Mais il la perd en chemin. Le voilà très embêté. Après plusieurs tentatives infructueuses pour la récupérer, il se décide à avouer la vérité à Koko. Mais voilà que l'oiseau qui avait emporté la médaille la dépose enfin. Wilson est tout heureux de la rendre à son amie, qui décide de la lui prêter, pour le récompenser de son dévouement.