Chuggington - La patrouille de secours junior

Grand Jack et Adam confient le commandement de la patrouille des secours à Wilson. Ce dernier recrute Zéphie, Peggy, Jill et Jim et constitue une patrouille de secours junior. Malheureusement, les jeunes locos sont dissipées et font n'importe quoi. Wilson se passe donc de leurs services mais lorsque Conrad a besoin d'aide, il est bien content de les retrouver.