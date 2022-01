Chuggington - La vocation de Frostini

Eddie installe une nouvelle mise à jour sur le Glaçomatic de Frostini, qui gère la fabrication de glaces de A à Z. Le maître-glacier n'a plus rien à faire. Il cherche une nouvelle passion dans la vie, sans succès. Mais voilà que la machine s'emballe et produit des parfums de plus en plus bizarres. Eddie désinstalle la mise à jour et Frostini retrouve son poste et sa joie de vivre.