Chuggington - Le Wagontronique

Afin de rendre service à Grand Jack, Koko accepte d'aller chercher une livraison secrète destinée à la brigade de secours. Durant le trajet, sa curiosité la pousse à ouvrir la caisse qui contient un wagon d'intervention. Accidentellement, Koko le met en route et celui-ci va sillonner Chuggington et multiplier les catastrophes avec Koko, Bruno et Wilson à sa poursuite.