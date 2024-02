Chuggington - L'équipe gagnante

Pour la course de Loco-relai annuelle, qui met à l'honneur le travail d'équipe, Koko a du mal à choisir son équipier. Bruno, Wilson et Zéphie tiennent à faire équipe avec la plus rapide des jeunes locos. Pour les départager, Koko les soumet à diverses épreuves. Fatigués de devoir faire leurs preuves, Bruno et Wilson décident de faire équipe ensemble. Koko se retrouve donc avec la petite Zéphie, qui semble bien mal partie pour faire gagner leur équipe.