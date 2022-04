Chuggington - Les bonnes vieilles méthodes

Vieux Pete et Koko viennent en aide à Frotini qui n'a ni pomme ni sirop d'érable pour faire sa nouvelle création galcée : le marbré pomme-sirop d'érable. Vieux Pete montre à Koko comment cueillir les pommes à la pince et tirer la sève de l'érable. Sa méthode fonctionne mais prend un temps fou. Koko propose des solutions plus modernes et plus rapide. Vieux Pete se dit alors que sa façon de faire est dépassée mais lorsque Koko casse la machine à glaces, elle bien contente de retrouver son vieil ami et ses bonne vieilles méthodes.