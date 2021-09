Chuggington - Les Rock'n'Locos

Koko, Bruno et Wilson font un morceau de musique sans le vouloir avec leurs roues et leurs klaxons. Lori le leur fait remarquer et voilà que leur vient une idée : jouer un morceau le soir-même sur radio Chuggington. Malheureusement, en annonçant la nouvelle à tout le ville, Koko abîme son klaxon. Il fait maintenant un drôle de bruit. Nos trois amis cherchent désespérément un nouvel instrument pour Koko. Ils finissent par comprendre qu'ils doivent adapter le morceau au son que fait le klaxon de Koko.