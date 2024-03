Chuggington - Ma petite loco préférée

Alors qu'elle avait prévu de jouer avec Zephie, Lorie est appelée à réparer un feu de signalisation en panne et se rend sur place avec Koko. Zephie, qui est déçue d'avoir à passer la journée seule, s'empare du wagon d'intervention turbo et décide de rattraper Lorie et Koko. Malheureusement, elle est loin de savoir piloter l'engin et elle se retrouve propulsée à vitesse grand V sur un trajet semé d'embuches sans pouvoir s'arrêter.