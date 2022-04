Chuggington - Missions secrètes à Chuggington

Après avoir vu un film d'espionnage de Super Loco, Wilson, Koko et Bruno décident de jouer aux agents secrets. Les voilà qui s'amusent à espionner leur entourage. Mais Wilson surprend une conversation entre Harry et Morgan et comprend que Harry va quitter Chuggington le soir même à bord du dernier bateau. Ses amis et lui décident de l'empêcher d'atteindre le port pour le retenir à Chuggington. Leur stratagème réussit. Harry leur explique qu'il n'a jamais eu l'intention de partir, mais que sa cargaison en revanche, doit absolument embarquer à bord du bateau. Les super espions ont une nouvelle mission : apporter les conteneurs au port avant 5 heures !