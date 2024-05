Chuggington - Nuit magique à Safari Park

Mtambo veut tester une nouvelle formule pour le Safari Park : la visite nocturne. Il emmène Koko, Hodge et Peggy, de nuit, dans le parc. Koko a été repeinte avec un peinture phosphoresente, Peggy a des lunettes infra-rouges, et Hodge a un détecteur pour capter le son du mystérieux animal que leur décrit Mtambo : la chauve-souris. Koko, qui a peur du noir, panique et s'enfuit. Toute seule dans le parc, elle se rend compte qu'il n'y a en réalité aucun danger. Elle découvre la beauté des lucioles et un animal fascinant : l'écureuil volant.